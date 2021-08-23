Под Киевом мужчины устроили дуэль с пистолетами: не поделили место в цирке

Как сообщили в полиции, 22 августа, около 19:30 между двумя мужчинами в Василькове возник конфликт из-за нехватки посадочных мест во время представления передвижного цирка. Конфликт быстро начал разгораться и один из фигурантов достал пистолет.

"В результате конфликта один из мужчин выхватил пистолет для отстрела резиновых пуль "Наган" и начал стрелять во второго. Тот, в свою очередь, достал из автомобиля пистолет ПМР и начал стрелять в своего оппонента", - говорится в сообщении.

Один из участников конфликта получил травму бедра.

По данному факту открыто криминальное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Криминального кодекса Украины. Оба участника конфликта задержаны в порядке ст. 208 Криминального процессуального кодекса Украины. Они находятся в изоляторе временного удержания.

В полиции выясняют все обстоятельства конфликта и решают вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении.

Под Киевом мужчины устроили стрельбу из-за места в цирке (Фото: Нацполиция)