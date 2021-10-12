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Под Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла карма

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Вишневое, Вторник 12 октября 2021 09:19
Под Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла карма Под Киевом мужчина поджег квартиру жены (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Вишневом мужчина решил устроить пожар бывшей жене. Он поджег ее квартиру, но сам пострадал от огня. Пламя перекинулось на него и он получил ожоги.

Об этом сообщается на странице Киевской полиции в Facebook.

Как все произошло

Инцидент произошел 11 октября на улице Машиностроителей в Вишневом. На место пожара выезжала группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа отдела полиции, представители ГСЧС и скорая медицинская помощь. Жителей многоэтажки эвакуировали, а пожар потушили.

Карма настигла поджигателя

В настоящее время от огня пострадал 54-летний мужчина, вероятный виновник возгорания. Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ожогами. Пока что не сообщается, почему он решил таким способом насолить бівшей супруге.

Под Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла кармаПод Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла кармаПод Киевом мужчина поджег дверь квартиры бывшей жены, но его настигла кармаВ Вишневом мужчина поджег квартиру бывшей супруги (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Как мы ранее писали, во Львовской области произошел пожар в жилом доме.

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