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Під Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала карма

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Вишневе, Вівторок 12 жовтня 2021 09:19
Під Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала карма Під Києвом чоловік підпалив квартиру дружини (фото)
Автор: Людмила Жукова

У Вишневому чоловік вирішив влаштувати пожежу колишній дружині. Він підпалив її квартиру, але сам постраждав від вогню. Полум'я перекинулося на нього і він отримав опіки.

Про це повідомляється на сторінці київської поліції в Facebook.

Як все сталося

Інцидент стався 11 жовтня на вулиці Машинобудівників у Вишневому. На місце пожежі виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції, представники ДСНС та швидка медична допомога. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, а пожежу загасили.

Карма наздогнала Палія

Зараз від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець загоряння. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками. Поки що не повідомляється, чому він вирішив таким способом насолити Білій дружині.

Під Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала кармаПід Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала кармаПід Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала кармаУ Вишневому чоловік підпалив квартиру колишньої дружини (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Як ми раніше писали, у Львівській області сталася пожежа в житловому будинку.

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Пожежа
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