Під Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала карма

У Вишневому чоловік вирішив влаштувати пожежу колишній дружині. Він підпалив її квартиру, але сам постраждав від вогню. Полум'я перекинулося на нього і він отримав опіки.

Про це повідомляється на сторінці київської поліції в Facebook.

Як все сталося Інцидент стався 11 жовтня на вулиці Машинобудівників у Вишневому. На місце пожежі виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції, представники ДСНС та швидка медична допомога. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, а пожежу загасили. Карма наздогнала Палія Зараз від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець загоряння. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками. Поки що не повідомляється, чому він вирішив таким способом насолити Білій дружині. У Вишневому чоловік підпалив квартиру колишньої дружини (фото: facebook.com/pol.kyivregion)