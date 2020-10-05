Под Киевом "коп" сбил мать и дочь: стало известно имя и фото жертвы

В аварии погибла 43-летняя женщина (коллаж РБК-Украина)

Выяснилось имя и фото погибшей в смертельном ДТП под Киевом

В Броварах произошло смертельное ДТП с участием полицейского за рулем автомобиля Volkswagen Passat. Пьяный "коп" наехал на мать и дочь, а сейчас выяснились подробности страшной трагедии. Погибшая женщина - 43-летняя Надежда Чамара. Ее дочь - 22-летняя Марина сейчас находится в больнице в очень тяжелом состоянии.

Кума пострадавшей семьи рассказала, что мать и дочь вышли за хлебом в тот злополучный день. Погибшая Тамара работала в магазине. По словам женщины, водитель ехал со скоростью 100 километров в час.

"Они вышли на базар за продуктами, купили хлеба. И возвращались домой. Шли по переходу. Им оставалось два шага до тротуара, когда этот водитель вылетел на них. Все автомобили остановились и пропускали пешеходов, а этот летел со скоростью больше 100 километров! У него нет даже тормозного пути", – рассказала она "Обозревателю".

По словам очевидцев ДТП, удар был такой силы, что погибшую женщину подкинуло в воздух. Водитель не остановился и помчался дальше. Полиция остановила его.

Марина Чамара выжила в ДТП, а ее мать умерла (фото: facebook.com/marina.chamara)

Как оказалось, пьяный полицейский, устроивший аварию - Михаил Лудченко. В Броварах он занимает влиятельное положение. Об этом на своей странице в Facebook написал пользователь под ником Per Valeri.

"Сообщают, что пьяный урод, который сегодня насмерть сбил человека на пешеходном переходе, это Михаил Лудченко. Сын Лудченко Дианы, члена Единства Сапожка и работницы БМР. Как думаете, отмажут? Номера не пробиваются, что часто бывает с номерами авто сотрудников силовых структур и служебными авто силовиков", - написал мужчина.

В Броварах полицейский наехал на двух женщин (фото: facebook.com/groups/brovary)

Как мы писали ранее, под Киевом пьяный "коп" сбил мать и дочь, появились жуткие детали трагедии.