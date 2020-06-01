Под Киевом изуродовали фонтан: появилось видео с "дикарями"

В Боярке неизвестные люди вылезли на фонтан и сломали его
В Боярке Киевской области неизвестные ночью вылезли на фонтан и в результате он сломался. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook и опубликовали видео.
На кадрах видно, как компания, сидящая рядом на лавочке веселится, один из молодых людей решает взобраться на фонтан, но тот не выдерживает и падает.
Интересно, что это уже не первый раз, когда фонтан потерпает от того, что на него взбираются люди. Совсем недавно туда попыталась взобраться женщина с ребенком на плечах. Местная жительница хотела сделать фото, но фонтан развалился, едва не покалечив ребенка.
Отметим, что на днях по всей Украине запустили фонтаны. Столичные фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. В вечерние часы на них будут включать светодиодное и музыкальное сопровождение.
Ніколи такого не було і от знову У Боярці чергові потвори вилізли на фонтан. Ну, і за старою традицією - зламали його. Бідний фонтан. Попереднє відео з цього самого місця: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2882/Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 31 травня 2020 р.
Как мы ранее писали, женщина с ребенком на плечах рухнула с 3-метрового фонтана.
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Автор: Людмила Жукова