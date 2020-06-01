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Під Києвом знівечили фонтан: з'явилося відео з "дикунами"

STYLERЖиття    01.06.2020 - 09:32
Під Києвом знівечили фонтан: з'явилося відео з "дикунами"
Під Києвом зламали фонтан (колаж РБК-Україна)

У Боярці невідомі люди вилізли на фонтан і зламали його

У Боярці Київської області невідомі вночі вилізли на фонтан і в результаті він зламався. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook і опублікували відео.

На кадрах видно, як компанія, що сидить поруч на лавочці веселиться, один з молодих людей вирішує піднятися на фонтан, але той не витримує і падає.

Цікаво, що це вже не перший раз, коли фонтан потерпає від того, що на нього підіймаються люди. Зовсім недавно туди спробувала піднятися жінка з дитиною на плечах. Місцева мешканка хотіла зробити фото, але фонтан розвалився, ледь не покалічивши дитину.

Зазначимо, що днями по всій Україні запустили фонтани. Столичні фонтани будуть працювати з 31 травня по 30 вересня. У вечірні години на них будуть включати світлодіодний і музичний супровід.

Ніколи такого не було і від знову У Боярці чергові потвори вилізли на фонтан. Ну, і за старою традицією - зламали його. Бідний фонтан. Попереднє відео з цього самого місця: https://kyivoperativ.info/other/smotret-video-2882/

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 31 травня 2020 р.

Як ми раніше писали, жінка з дитиною на плечах впала з 3-метрового фонтану.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України фонтанБоярка
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