Под Киевом чиновницу подстрелили из арбалета

В Борисполе чиновницу ранили из арбалета (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В полиции обратились с просьбой помочь найти "стрелков"

Под Киевом в Борисполе женщину ранили стрелой из арбалета, после чего пострадавшую госпитализировали. Инцидент произошел 8 января возле дома чиновницы по улице Владимира Момота, за несколько сотен метров от ее подъезда. Об этом передает местное издание "Это Борисполь".

Выпущенная из арбалета стрела попала в запястье левой руки женщины, прошла насквозь и застряла в припаркованном рядом автомобиле.

По словам свидетелей, они услышали громкий крик боли, глухой удар и звук сигнализации от машины, увидели истекающую кровью женщину и оказали ей первую медицинскую помощь. Люди вызвали скорую помощь и полицию.

Как выяснилось, пострадала работник управления образования Бориспольского городского совета Нина Ковадло. Она возвращалась домой из магазина "Фора. В женщину стрелял неизвестный сзади.

Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели прилегающую территорию.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

В Борисполе чиновницу ранили из арбалета (Фото: borispol.org.ua)

Также правоохранители просят граждан сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след "стрелков".