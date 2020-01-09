ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под Киевом чиновницу подстрелили из арбалета

STYLERПроисшествия    09.01.2020 - 10:26
Под Киевом чиновницу подстрелили из арбалета
В Борисполе чиновницу ранили из арбалета (Иллюстративное фото: РБК-Украина)

В полиции обратились с просьбой помочь найти "стрелков"

Под Киевом в Борисполе женщину ранили стрелой из арбалета, после чего пострадавшую госпитализировали. Инцидент произошел 8 января возле дома чиновницы по улице Владимира Момота, за несколько сотен метров от ее подъезда. Об этом передает местное издание "Это Борисполь".

Выпущенная из арбалета стрела попала в запястье левой руки женщины, прошла насквозь и застряла в припаркованном рядом автомобиле.

По словам свидетелей, они услышали громкий крик боли, глухой удар и звук сигнализации от машины, увидели истекающую кровью женщину и оказали ей первую медицинскую помощь. Люди вызвали скорую помощь и полицию.

Как выяснилось, пострадала работник управления образования Бориспольского городского совета Нина Ковадло. Она возвращалась домой из магазина "Фора. В женщину стрелял неизвестный сзади.

Правоохранители опросили свидетелей и осмотрели прилегающую территорию.

Как рассказали в отделе коммуникации полиции в Киевской области, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Следственные действия продолжаются.

В Борисполе чиновницу ранили из арбалета (Фото: borispol.org.ua)

Также правоохранители просят граждан сообщить любую информацию, которая сможет помочь выйти на след "стрелков".

Нападение на активистов из-за российской блогерши: неожиданный поворот в скандале (видео) Убийство девушек в Киеве: всплыли новые подробности о жутком преступлении
Новости Украины полициячиновникипроисшествиеинцидент
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь