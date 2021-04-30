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Під Києвом авто на шаленій швидкості збило лося: підсумок ДТП - на фото

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 12:35
Під Києвом авто на шаленій швидкості збило лося: підсумок ДТП - на фото Під Києвом машина збила лося (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Києвом на Житомирській трасі машина на великій швидкості збила лося. Тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. На жаль, воно загинуло.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Telegram.

ДТП сталася на 93 кілометрі траси. За попередніми даними, тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. Від отриманих травм тварина померла.

Автомобіль також отримав пошкодження. У нього вибито скло.

На місці аварії працювали правоохоронці. Причини ДТП наразі встановлюють патрульні.

Під Києвом авто на шаленій швидкості збило лося: підсумок ДТП - на фото

У Києві автомобіль наїхав на лося (фото: dtp.kiev.ua)

У коментарях українці відреагували на трагічну подію.

  • У всіх цивілізованих країнах траси такого рівня огороджені. Для міграції тварин побудовані екодуки, немає лівих поворотів і розворотів. Але ми живемо на дні.... дороги такої завантаженості всіяні збитими тваринами.
  • А в Європі загороди по узбіччі, а в нас лосів збивають.
  • На цій трасі є знаки про вихід на дорогу лісових звірів? Напевно, необхідно акцентувати увагу дорожньої поліції.
  • Жах. Це він до них застрибнув?

Як ми повідомляли раніше, вчений розповів сумну правду про тварин у Чорнобилі.

Також ми писали, що під Києвом чоловік загинув через лося.

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