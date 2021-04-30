Під Києвом авто на шаленій швидкості збило лося: підсумок ДТП - на фото

Під Києвом на Житомирській трасі машина на великій швидкості збила лося. Тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. На жаль, воно загинуло.

Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Telegram.

ДТП сталася на 93 кілометрі траси. За попередніми даними, тварина раптово вибігла на дорогу і потрапила під колеса автомобіля. Від отриманих травм тварина померла.

Автомобіль також отримав пошкодження. У нього вибито скло.

На місці аварії працювали правоохоронці. Причини ДТП наразі встановлюють патрульні.

У Києві автомобіль наїхав на лося (фото: dtp.kiev.ua)

У коментарях українці відреагували на трагічну подію.