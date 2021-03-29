Под Киевом 12 детей остались сиротами: родители умерли от коронавируса

В Киевской области сиротами остались 12 детей. Их родители заболели коронавирусом и скончались. У супругов-переселенцев из оккупированной Макеевки было 5 родных детей и 7 усыновленных.

В Александровской больнице сначала умер глава семейства Владимир Родиков, а через неделю скончалась и его жена Диана, которая получила звание "Мать-героиня" через полтора месяца после переезда в Киевскую область.

Напомним, в Киеве из-за роста заболеваемости коронавирусом наблюдался настоящий коллапс медицинской системы. Дело в том, что 20 автомобилей экстренной медицинской помощи не могли ездить на вызовы, потому что стояли в очереди на передачу пациентов больнице №12. При этом внутри медучреждения также наблюдалась напряженная ситуация.

Мы также писали о том, что глава Минздрава Максим Степанов назвал главные проблемы в лечении коронавируса, от которых волосы встают дыбом. По его мнению, первая проблема - нарушение протокола в лечении, а вторая - самолечение.

Он также напомнил, что антибиотики в первые дни инфицирования абсолютно бесполезны при вирусе.