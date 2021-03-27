20 машин "скорой" стоят в очереди в больницу: COVID-коллапс в Киеве засняли на видео

В Киеве на фоне роста заболеваемости коронавирусом наблюдается настоящий коллапс медицинской системы. 20 автомобилей экстренной медицинской помощи не могут продолжать работу и ездить на вызовы, потому что стоят в очереди на передачу пациентов больнице №12. При этом внутри учреждения ситуация не лучше.

Что происходит в больницах Киева

По данным очевидцев, в больнице – полная наполненность больными. Сейчас пациентов кладут в столовой.

"Более 20 автомобилей скорой помощи стоит в очереди, чтобы попасть в 12-ую больницу. Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В середине больнице ситуация не на много лучше – мест уже нет, ставят кровати в столовой", – говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в Киеве усложняется

Пользователи сети жалуются, что никакие ограничения и локдауны не помогут, если медицинская система и дальше будет оставаться на уровне "средневековой". Тем не менее соблюдение карантинных ограничений, по данным чиновников, направлено не на улучшение медицинской системы, а на снижение нагрузки на нее.

Реакция экспертов

О том, что Украина требует увеличения медицинских мощностей ранее также высказалась экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Наполненность настолько велика, что никакие ограничения не соблюдаются, и думать о них уже нет смысла. Надо думать над тем, как увеличить количество коек, кислородных точек, где найти медицинские мощности, потому что лежать в коридорах – это недопустимо, но это еще не конец, если мы ничего не будем делать. К сожалению, в Киеве есть такие ситуации, когда в перепрофилированные больницы пациентов кладут, но не хватает врачей, врач может подойти к пациенту через два дня. Под наблюдением медсестры – это не то лечение, на которое Украина тратит деньги", – заявила экс-чиновница.