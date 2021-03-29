В Киево-Печерской Лавре тысячи прихожан без масок не соблюдали дистанцию: молились о больных

В Киеве действует карантин до 9 апреля и в это время запрещены религиозные мероприятия, если не соблюдается дистанция 1 человек на 10 кв. м. При этом в Успенском соборе Лавры собрались прихожане, которые не придерживались дистанции и были без масок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев сейчас".

Прихожане помолились за больных COVID-19 и врачах, которые борются за их здоровье. Они также помолились за прекращение эпидемии. В Киево-Печерской Лавре собралось тысячи прихожан без масок (фото: Telegram-канал "Киев сейчас") "Посмотрим на статистку по коронавирусу через недельку-другую", - говорится в сообщении.