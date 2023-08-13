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У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото)

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Київ, Неділя 13 серпня 2023 13:30
У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото) Свято-Успенський собор на території Лаври (фото: Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Києво-Печерській лаврі чоловік атакував ікону Спасителя. Цінність пошкоджена, а з неадекватом розбиралася поліція..

Подробиці дізнайтеся в матеріалі Styler далі.

Що саме трапилося

Як повідомила УПЦ на своєму сайті, у храмі преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської лаври сталося непередбачуване.

Чоловік зайшов до церкви і жбурнув каменем в ікону Спасителя. Цінність було пошкоджена, зокрема, розбилося захисне скло на іконі.

Зловмисника спочатку затримали обурені віряни, а потім його заарештували правоохоронці.

У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото)

"На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували свідчення очевидців, братія написала заяву про скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.

Які саме мотиви були в чоловіка - невідомо.

Наразі справою займається поліція.

У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото)

У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото)

Чоловік атакував ікону в Лаврі (фото: news.church.ua)

Нагадаймо, що суд зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату повернути заповіднику "Києво-печерська лавра" майно Нижньої лаври.

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Київ