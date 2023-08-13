У Києво-Печерській лаврі неадекват атакував ікону: що відомо (фото)
У Києво-Печерській лаврі чоловік атакував ікону Спасителя. Цінність пошкоджена, а з неадекватом розбиралася поліція..
Подробиці дізнайтеся в матеріалі Styler далі.
Що саме трапилося
Як повідомила УПЦ на своєму сайті, у храмі преподобного Агапіта Печерського Свято-Успенської Києво-Печерської лаври сталося непередбачуване.
Чоловік зайшов до церкви і жбурнув каменем в ікону Спасителя. Цінність було пошкоджена, зокрема, розбилося захисне скло на іконі.
Зловмисника спочатку затримали обурені віряни, а потім його заарештували правоохоронці.
"На місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці зафіксували свідчення очевидців, братія написала заяву про скоєння злочину", - йдеться у повідомленні.
Які саме мотиви були в чоловіка - невідомо.
Наразі справою займається поліція.
Чоловік атакував ікону в Лаврі (фото: news.church.ua)
Нагадаймо, що суд зобов'язав Українську православну церкву Московського патріархату повернути заповіднику "Києво-печерська лавра" майно Нижньої лаври.