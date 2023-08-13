В Киево-Печерской лавре неадекват атаковал икону: что известно (фото)
В Киево-Печерской лавре мужчина атаковал икону Спасителя. Ценность повреждена, а с неадекватом разбиралась полиция.
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Что именно случилось
Как сообщила УПЦ на своем сайте, в храме преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры произошло непредсказуемое.
Мужчина вошел в церковь и швырнул камнем в икону Спасителя. Ценность была повреждена, в частности разбилось защитное стекло на иконе.
Злоумышленника сначала задержали возмущенные верующие, а затем его арестовали правоохранители.
"На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители зафиксировали показания очевидцев, братия написала заявление о совершении преступления", - говорится в сообщении.
Какие именно мотивы были у мужчины - неизвестно.
Сейчас делом занимается полиция.
Мужчина атаковал икону в Лавре (фото: news.church.ua)
Напомним, что суд обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата вернуть заповеднику "Киево-Печерская лавра" имущество Нижней лавры.