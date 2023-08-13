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В Киево-Печерской лавре неадекват атаковал икону: что известно (фото)

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Киев, Воскресенье 13 августа 2023 13:30
В Киево-Печерской лавре неадекват атаковал икону: что известно (фото) Свято-Успенский собор на территории Лавры (фото: Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Киево-Печерской лавре мужчина атаковал икону Спасителя. Ценность повреждена, а с неадекватом разбиралась полиция.

Подробности узнайте в материале Styler далее.

Что именно случилось

Как сообщила УПЦ на своем сайте, в храме преподобного Агапита Печерского Свято-Успенской Киево-Печерской лавры произошло непредсказуемое.

Мужчина вошел в церковь и швырнул камнем в икону Спасителя. Ценность была повреждена, в частности разбилось защитное стекло на иконе.

Злоумышленника сначала задержали возмущенные верующие, а затем его арестовали правоохранители.

В Киево-Печерской лавре неадекват атаковал икону: что известно (фото)

"На место вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители зафиксировали показания очевидцев, братия написала заявление о совершении преступления", - говорится в сообщении.

Какие именно мотивы были у мужчины - неизвестно.

Сейчас делом занимается полиция.

В Киево-Печерской лавре неадекват атаковал икону: что известно (фото)

В Киево-Печерской лавре неадекват атаковал икону: что известно (фото)

Мужчина атаковал икону в Лавре (фото: news.church.ua)

Напомним, что суд обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата вернуть заповеднику "Киево-Печерская лавра" имущество Нижней лавры.

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Киев