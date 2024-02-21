Києво-Могилянська Академія спільно з Mariupol Reborn розпочинають нову освітню програму

Головною метою співпраці є створення наукового продукту, алгоритму відродження. Для цього будуть проводитися спільні заходи - форуми, засідання робочих груп, науково-практичні конференції, відкриті лекції.

Тематика заходів буде різнитися, але всі вони будуть об'єднані спільним напрямком - відродженням та відбудовою постраждалих міст, містечок та селищ.

"Ми зараз намагаємося створювати спеціальні освітні програми, які стосуються ветеранів, стосуються відродження України. І про повоєнне відродження України треба думати зараз. І я думаю, дуже добре, що ми сьогодні підписуємо цей Меморандум саме в контексті розвитку Маріуполя. Хоча ця програма буде розрахована не лише на тих фахівців, хто буде займатися Маріуполем. Це буде набагато ширша програма", - розповів президент Києво-Могилянської академії Сергій Квит.

Меморандум є частиною проекту "Academy" Mariupol Reborn. За час роботи над програмою відновлення Маріуполя, команда зіштовхнулася із запитами від українських громад на обмін досвідом та використання експертиз, тож вирішила розширити географію, аби ці напрацювання скласти в уніфікований план дій для кожної громади.

"Маріуполь зараз окупований. Ми віримо, що він повернеться, але війна – це процес, який неможливо спрогнозувати. Ми маємо бути готовими до відбудови, але те, що ми робимо для Маріуполя, можемо вже зробити практично корисним для України тут і зараз. Mariupol Reborn - проєкт універсальний, дуже сфокусований на освітньому процесі, напрацюванні експертизи, підготовці кадрів, на пошуку відповідей на питання, які до війни ми не шукали", - поділилася Наталія Ємченко, член наглядової ради ГО "Маріуполь Реборн", директор з комунікацій SCM.

В рамках співпраці партнери здійснюватимуть моніторинг проблемних питань, з якими зіштовхуються громади через виклики війни, і спільно будуть проводити аналіз та формувати пропозиції щодо їх вирішення.

При цьому, ініціатори проєкту зазначили, що і надалі шукатимуть партнерів серед провідних вищих навчальних закладів України та Європи, щоб зробити підготовку кадрів для відбудови України ще охопнішою та якіснішою.

"Задля передачі досвіду іншим громадам, ми об’єднуємо зусилля з престижними вищими навчальними закладами України та Європи. Спільними зусиллями ми створимо наукові продукти. А фахівців, які зацікавленні взяти учать у відбудові власних громад, направимо на підвищення рівня компетенції. Дякую нашим партнерам, великому українському бізнесу SCM Ріната Ахметова за системну підтримку розбудови України. Сьогодні ми закладаємо міцний фундамент майбутнього розвитку нашої держави", - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, проект Маріуполь Реборн реалізується Маріупольською міською радою за інвестиційної підтримки SCM Ріната Ахметова.