Киевлянка нашла своего пса через 11 лет: невероятная история преданности

В Киеве женщина нашла собаку через много лет (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве пес Карат нашелся через 11 лет после пропажи

В Киеве женщина нашла пса спустя десятилетие после расставания с ним. Серафима Петрова уверена, что она наконец-то обрела своего четвероногого друга. Собака, испугавшись во время прогулки, сбежала еще в 2009 году.

Про долгий путь питомца по имени Карат домой, говорится в сюжете ТСН.

К себе Серафима забрала пса неделю назад, теперь он учится быть домашним питомцем. Но при виде собак теряет контроль и начинает сильно лаять.

Когда-то женщина подобрала щенка-беспризорника на Гидропарке, выходила, вылечила. Но идиллия длилась около года. Однажды во время прогулки кто-то бросил петарду, и Карат от испуга сорвался и убежал.

Спустя много лет, Серафима увидела фото пса в интернете. Его на попечение взяли волонтеры после того, как он попал под колеса авто. Но и тут возникли препоны. Для Карата нашли хозяев - в Белой Церкви.

Позже пес оказался в Ирпене, где с ним жестоко обращались. Хозяйка посадила собаку на цепь и избивала. Волонтеры отобрали у нее Карата и вернули Серафиме.

Кинолог сравнив щенячьи фото Карата с псом подтверждает - действительно, собака одна и та же.

В Киеве женщина нашла свою собаку через много лет (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что в Киеве у пары украли любимую собаку. Питомец нашелся, но очень далеко от дома.