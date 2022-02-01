Киевлянка купила мороженое, которое могло ее убить: что было внутри
В Киеве женщину чуть не убило мороженое, которое она купила вместе с мужем.
Об этом сообщает ТСН.
Как все произошло
Супруги в Киеве купили две банки мороженого одного производителя. Но в одной из них кроме десерта заметили что-то похожее на иглу. Кусок металла выпал прямо из ложки, когда женщина хотела съесть еще.
Как оказалось, на дне ведерка с десертом была иголка. Это было мороженое с фисташкой известного производителя.
"Все вначале было хорошо, а потом у меня из ложки выпала иголка", - вспоминает тот вечер женщина.
Что говорит производитель
Пот словам киевлянки, они с мужем донесли ситуацию до производителя лакомства и перед ними извинились.
"Извинения - это, конечно, хорошо, но что это за ситуация. А если бы это был ребенок? - удивляется женщина.
На производстве мороженого ей сказали, что, возможно, партию повредили и это произошло случайно.
Компенсация
Адвокат в сюжете говорит, что если у вас есть доказательства - вы можете рассчитывать на компенсацию.
"Если у вас есть фото и видео, было проведено лечение - вы вполне можете рассчитывать компенсацию от тысяч до сотен тысяч гривен", - сообщил адвокат.
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