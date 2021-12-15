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Киевлянин во время секса случайно убил партнершу, применив прием из фильмов для взрослых

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Киев, Среда 15 декабря 2021 18:04
Киевлянин во время секса случайно убил партнершу, применив прием из фильмов для взрослых Коллаж РБК-Украина: суд в Киеве вынес приговор мужчине за случайное убийство партнерши в постели
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина случайно убил во время интимной близости партнершу в постели. После происшествия было начато уголовное производство, и теперь Соломенский райсуд столицы приговорили "рокового любовника" к 5 годам лишения свободы, освободив от отбытия наказания с испытательным сроком 3 года.

Соответствующее решение опубликовано в Едином реестре судебных решений в Украине.

Как указывается в материалах дела, в ноябре прошлого года мужчина около станции "Караваевы Дачи" на улице Ушинского на Соломенке встретил вечером ранее наглядно знакомую, с которой отправился к ней домой, чтобы вместе выпить.

Далее в квартире, после распития спиртных напитков, пара стала заниматься любовью "естественным путем около 2-х раз". Затем мужчина предложил анальный секс, на что женщина добровольно согласилась.

Во время такой близости подсудимый одной рукой держал даму за талию, а другой закрыл ей рот и нос, тем самым перекрыл ей дыхательные пути.

"После того как он удовлетворил свои потребности, отпустил тяжело дышащую потерпевшую. Он пошел на кухню, а когда вернулся, обнаружил потерпевшую, не подающую признаков жизни, а изо рта у нее текла кровь", - говорится в публикации.

Тогда мужчина вызвал "скорую помощь" и полицию. Но было уже поздно - женщина умерла.

Согласно заключению судмедэксперта, смерть наступила в результате механической асфиксии из-за закрытия отверстий носа и рта.

Сам же мужчина признался, что знал о проблемах у женщины с легкими, но причинить ей вред не собирался.

В тюрьму мужчину не посадят

Отмечается, что подсудимый "искренне раскаялся" в содеянном, свою вину признал полностью и ничего не оспаривал.

"На основании ст. 349 ч.3 УПК Украины суд ограничил исследование доказательств допросом обвиняемого. Таким образом, суд пришел к выводу о виновности особы в совершении умышленных действий, выразившихся в убийстве, совершенном по неосторожности", - говорится в материале дела.

При вынесении приговора суд учитывал смягчающие обстоятельства, такие как первое привлечение к уголовной ответственности, искреннее раскаяние в содеянном, содействие органу досудебного следствия, тяжкие семейные обстоятельства (мужчина ухаживает за мамой, которая самостоятельно не может передвигаться).

Так, мужчину признали виновным по ст.119 ч.1 УК Украины и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы, а на основании ст. 75 УК освободили от отбывания наказания с испытанием - испытательным сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Одессе судья вынес необычный приговор мелкому воришке - кроме условного срока, преступник должен также прочитать стихотворение Ивана Франко и произведение Льва Толстого.

Напомним, недавно во Львове мужчина вызвал полицию из-за отказа жены в близости.

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