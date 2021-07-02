ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Киевляне смогут вакцинироваться в неожиданном месте

Новина українською →
Киев, Пятница 02 июля 2021 09:45
Киевляне смогут вакцинироваться в неожиданном месте Фото: вакцинация в Киеве пройдет на музыкальном фестивале (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве вакцинация от коронавируса впервые будет проходить в неожиданном месте, а именно на фестивале Atlas Weekend. Событие состоится с 5 по 11 июля на ВДНГ.

Об этом сообщили организаторы музыкального мероприятия.

Отмечается, что прививки будут делать в павильоне № 9 на ВДНХ 5-11 июля с 10:00 до 16:00 ежедневно. Для вакцинации вам не нужен билет на меропиятие, но вам нужно записаться на прививку по ссылке.

Потом вы получите СМС со специальным кодом, который необходмо будет сказать в павильоне. Не забудьте взять с собой паспорт.

"Центр массовой вакцинации создан при поддержке Министерство здравоохранения Украины, UNICEF, клиники Добробут и Киевстар. Спасибо, что защищаете себя и родных от COVID-19 и вакцинируетесь!" - сказано в сообщении.

Киевляне смогут вакцинироваться в неожиданном месте

Как мы писали ранее, в столице на этой неделе киевляне смогут получить прививку против COVID-19 в мини-прививочных центрах. Всего будет работать 21 такой пункт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вакцинация
LITE
Ливни с грозами задержатся: синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля
Ливни с грозами задержатся: синоптики дали "мокрый" прогноз до середины июля