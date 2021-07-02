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Кияни зможуть вакцинуватися в несподіваному місці

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Київ, П'ятниця 02 липня 2021 09:45
Кияни зможуть вакцинуватися в несподіваному місці Фото: вакцинація в Києві пройде на музичному фестивалі (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві вакцинація від коронавірусу вперше проходитиме в несподіваному місці, а саме на фестивалі Atlas Weekend. Подія відбудеться з 5 по 11 липня на ВДНГ.

Про це повідомили організатори музичного заходу.

Зазначається, що щеплення робитимуть у павільйоні № 9 на ВДНГ 5-11 липня з 10:00 до 16:00 щодня. Для вакцинації вам не потрібен квиток на захід, але вам потрібно записатися на щеплення за посиланням.

Потім ви отримаєте СМС зі спеціальним кодом, який необхідно буде сказати в павільйоні. Не забудьте взяти з собою паспорт.

"Центр масової вакцинації створений за підтримки Міністерство охорони здоров'я України, UNICEF, клініки Добробут і Київстар. Дякую, що захищаєте себе і рідних від COVID-19 і вакцинуєтеся!"- сказано в повідомленні.

Кияни зможуть вакцинуватися в несподіваному місці

Як ми писали раніше, у столиці цього тижня кияни зможуть отримати щеплення проти COVID - 19 в міні-прищепних центрах. Всього працюватиме 21 такий пункт.

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