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Киевляне смогут решить коммунальные вопросы онлайн: как это сделать

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Киев, Четверг 07 июля 2022 19:28
Киевляне смогут решить коммунальные вопросы онлайн: как это сделать Киевляне смогут получить информацию о коммунальных услугах онлайн (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве запустили дополнительный канал для связи с местными жителями. В частности, создали Telegram-бот, с помощью которого пользователи смогут получить консультацию относительно начислений, перерасчетов и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщили в пресслужбе "Центра коммунального сервиса".

Что киевляне смогут сделать

Можно будет дистанционно предоставить заявления и документы. Также в новом сервисе киевляне смогут дистанционно подать документы по поверке или замене счетчиков.

Кроме того, можно будет сообщить о новом владельце квартиры, подготовить договоры на жилищно-коммунальные услуги, запросить дубликат счета-сообщения и обратиться за помощью в оформлении заявки на перерасчет по показаниям счетчиков

"Киевляне все чаще отдают предпочтение дистанционному способу решения жилищно-коммунальных вопросов - через имеющиеся каналы обслуживания", - говорится в сообщении.

Чтобы найти специалиста ЦКС в Telegram, надо в поисковой ленте приложения ввести соответствующее название районного сервисного центра или перейти по ссылке:

Ранее в КГГА объясняли, кто должен платить за горячую воду.

Также мы писали, могут ли оштрафовать, если есть долг за оплату коммунальных услуг.

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