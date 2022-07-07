Кияни зможуть вирішити комунальні питання онлайн: як це зробити
У Києві запустили додатковий канал для зв'язку з місцевими жителями. Зокрема, створили Telegram-бот, за допомогою якого користувачі зможуть отримати консультацію щодо нарахувань, перерахунків та оплати житлово-комунальних послуг.
Про це повідомили в пресслужбі "Центру комунального сервісу".
Що кияни зможуть зробити
Можна буде дистанційно надати заяви та документи. Також у новому сервісі кияни зможуть дистанційно подати документи щодо повірки чи заміни лічильників.
Окрім того, можна буде повідомити про нового власника квартири, підготувати договори на житлово-комунальні послуги, запросити дублікат рахунку-повідомлення та звернутися за допомогою в оформленні заявки на перерахунку за показниками лічильників
"Кияни все частіше віддають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань - через наявні канали обслуговування", - йдеться в повідомленні.
Щоб знайти фахівця ЦКС у Telegram, треба в пошуковій стрічці додатка ввести відповідну назву районного сервісного центру або перейти за посиланням:
- Голосіївський район - @CKS_GOLOS;
- Дарницький район - @CKS_DARN;
- Деснянський район - @CKS_DESN;
- Дніпровський район - @CKS_DNIPR;
- Оболонський район - @CKS_OBOLON;
- Печерський район - @CKS_PECH;
- Подільський район - @CKS_PODIL;
- Святошинський район - @CKS_SVIAT;
- Солом’янський район - @CKS_SOLOM;
- Шевченківський район - @CKS_SHEV.
Раніше в КМДА пояснювали, хто повинен платити за гарячу воду.
Також ми писали, чи можуть оштрафувати, якщо є борг за оплату комунальних послуг.