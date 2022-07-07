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Кияни зможуть вирішити комунальні питання онлайн: як це зробити

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Київ, Четвер 07 липня 2022 19:28
Кияни зможуть вирішити комунальні питання онлайн: як це зробити Кияни змоуть отримати інформацію про комунальні послуги онлайн (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві запустили додатковий канал для зв'язку з місцевими жителями. Зокрема, створили Telegram-бот, за допомогою якого користувачі зможуть отримати консультацію щодо нарахувань, перерахунків та оплати житлово-комунальних послуг.

Про це повідомили в пресслужбі "Центру комунального сервісу".

Що кияни зможуть зробити

Можна буде дистанційно надати заяви та документи. Також у новому сервісі кияни зможуть дистанційно подати документи щодо повірки чи заміни лічильників.

Окрім того, можна буде повідомити про нового власника квартири, підготувати договори на житлово-комунальні послуги, запросити дублікат рахунку-повідомлення та звернутися за допомогою в оформленні заявки на перерахунку за показниками лічильників

"Кияни все частіше віддають перевагу дистанційному способу вирішення житлово-комунальних питань - через наявні канали обслуговування", - йдеться в повідомленні.

Щоб знайти фахівця ЦКС у Telegram, треба в пошуковій стрічці додатка ввести відповідну назву районного сервісного центру або перейти за посиланням:

  • Голосіївський район - @CKS_GOLOS;
  • Дарницький район - @CKS_DARN;
  • Деснянський район - @CKS_DESN;
  • Дніпровський район - @CKS_DNIPR;
  • Оболонський район - @CKS_OBOLON;
  • Печерський район - @CKS_PECH;
  • Подільський район - @CKS_PODIL;
  • Святошинський район - @CKS_SVIAT;
  • Солом’янський район - @CKS_SOLOM;
  • Шевченківський район - @CKS_SHEV.

Раніше в КМДА пояснювали, хто повинен платити за гарячу воду.

Також ми писали, чи можуть оштрафувати, якщо є борг за оплату комунальних послуг.

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