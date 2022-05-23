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Как киевлянам оплатить коммунальные услуги онлайн: названо шесть удобных способов

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Понедельник 23 мая 2022 16:40
Как киевлянам оплатить коммунальные услуги онлайн: названо шесть удобных способов Как оплатить коммуналку онлайн (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Оплатить услуги поставки горячей воды, и тепла киевляне могут онлайн. Местным жителям напомнили об удобных способах оплаты коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киевтеплоэнерго".

В частности, в компании поблагодарили тех киевлян, которые во время войны не перестают оплачивать коммунальные счета. Это помогает столице возвращаться к нормальной жизни и поддерживает работу киевского энергокомплекса.

Как можно оплатить коммуналку онлайн:

  • ️личный кабинет Киевтеплоэнерго;
  • личный кабинет Центра коммунального сервиса (ЦКС);
  • мобильное приложение "коммуналка". Нужно скачать программу на App store, или Google Play;
  • за реквизитами;
  • с помощью QR-кода на счете-сообщении;
  • с помощью удобных для вас онлайн платежных систем.

Также есть возможность заказать электронный счет на сайте ЦКС.

Как в Киеве передать показатели счетчика тепла

Совсем скоро конец месяца, поэтому клиентам стоит передать показатели квартирных счетчиков горячей воды. Данные приборов учета принимаются с 5-го числа и до последнего дня месяца включительно.

В частности, если в вашей квартире установлен бойлер и вы не пользуетесь централизованным горячим водоснабжением, необходимо также ежемесячно передавать показания счетчика, даже если они не отличаются от предыдущих.

Передать актуальные показатели можно с помощью:

Ранее мы сообщали, кто может получить компенсацию за коммуналку при размещении переселенцев.

Также мы писали, как оплатить коммунальные услуги картой есть поддержка.

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