Киевлянам готовят приятный сюрприз по оплате коммунальных услуг: кому повезет

Жителям Киева готовят сюрприз при оплате за коммуналку (Фото: РБК-Украина)

Мэр Киева анонсировал новый бонус при оплате коммунальных услуг

Жители Киева получат новые льготы на оплату коммунальных услуг на период карантина. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, скидки для жителей столицы в 10% смогут получить все, кто рассчитается по коммунальным платежам до конца месяца.

"У нас была норма скидки 10 процентов для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца", - рассказал Виталий Кличко.

Он отметил, что в Киеве очень резко упал уровень оплаты коммунальных услуг и общий уровень на конец марта не достиг даже 80%. Мэр Киева напомнил жителям столицы, что средства от уплаты коммунальных услуг очень нужны городу, так как из них платят зарплату.

"Это, в том числе и зарплата работников коммунальных предприятий, и деньги на горючее для коммунальной техники и на другие расходы", - сказал Кличко и предложил на выбор несколько вариантов, которые упростят оплату коммунальных услуг в условиях карантина.

"Сегодня есть широкий выбор сервисов по оплате коммунальных услуг, не выходя из дома. Большая просьба к тем, кто уже платит онлайн: в личном кабинете вы можете зарегистрировать несколько адресов и оплатить также своих родителей, бабушек и дедушек, которые не пользуются онлайн-сервисами", - сообщил мэр Киева.

Напомним, ранее мы писали о том, что 20% льготников в Украине могут потерять субсидии.