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Киянам готують приємний сюрприз по оплаті комунальних послуг: кому пощастить

STYLERЖиття    13.04.2020 - 16:07
Киянам готують приємний сюрприз по оплаті комунальних послуг: кому пощастить
Жителям Києва готують сюрприз при оплаті за комуналку (Фото: РБК-Україна)

Мер Києва анонсував новий бонус при оплаті комунальних послуг

Жителі Києва отримають нові пільги на оплату комунальних послуг на період карантину. Як розповів мер Києва Віталій Кличко, знижки для жителів столиці у 10% зможуть отримати всі, хто розрахується по комунальних платежах до кінця місяця.

"У нас була норма знижки 10 відсотків для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка буде діяти для всіх, хто сплатить до кінця місяця", - розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що в Києві дуже різко впав рівень оплати комунальних послуг та загальний рівень на кінець березня не досяг навіть 80%. Мер Києва нагадав жителям столиці, що кошти від сплати комунальних послуг дуже потрібні місту, через те, що з них платять зарплату.

"Це, в тому числі й заробітна плата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати", - сказав Кличко і запропонував на вибір кілька варіантів, які спростять оплату комунальних послуг в умовах карантину.

"Сьогодні є широкий вибір сервісів по оплаті комунальних послуг, не виходячи з дому. Велике прохання до тих, хто вже платить онлайн: в особистому кабінеті ви можете зареєструвати декілька адрес і оплатити також своїх батьків, бабусь і дідусів, які не користуються онлайн-сервісами", - повідомив мер Києва.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 20% пільговиків в Україні можуть втратити субсидії.

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