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У Києві зник столичний бізнесмен. Дружина звинувачує екс-нардепа Микитася

Фото: у Києві зник столичний бізнесмен. Дружина звинувачує екс-нардепа Максима Микитася (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

У Києві тиждень тому зник столичний бізнесмен Анвар Фарукшин. Дружина стверджує, що його викрали та утримують на замовлення екс-нардепа та опального забудовника Максима Микитася.

Про це громадянська дружина Анвара Фарукшина Ганна Коваленко заявила в коментарі KВ.

"З п'ятниці 23 вересня Анвар не виходить на зв'язок. Востаннє він був у мережі о 8:40 ранку. Його викрали на Печерську, і з того моменту він більше не виходив на контакт, його телефон відключено. Пішла восьма доба, як ми не чули і не бачили його", - повідомила вона.

За її словами, після того, як Анвар зник, з боку Максима Микитася було висунуто такі умови: щоб партнери Анвара переписали на Микитася свої частини у статутному капіталі для отримання контролю над нежитловим приміщенням на вулиці Пушкінській у центрі Києва.

"Це можна прирівнювати до рекету. Наші запити зв'язатися з Анваром, почути його голос, передати речі, досі не задоволені", - заявила Ганна Коваленко.

Вона додала, що подала заяву до поліції до Печерського райвідділу Києва, за фактом зникнення Анвара Фарукшина порушено кримінальну справу.

"Наразі справа розслідується, перевіряли камери спостереження - нічого не видно. У квартирі брали зразки його ДНК. Робили запити до лікарень, СІЗО, моргів та в'язниць - його ніде немає", - зазначила Коваленко.

Нагадаємо, у грудні 2020 року правоохоронці повідомили про підозру екс-нардепу Верховної ради Максиму Микитасю в замовленні викрадення в Києві його колишнього адвоката Олега Мірошниченка.

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