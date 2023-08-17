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У Києві збираються підняти проїзд у транспорті до 30 гривень: що відомо

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Київ, Четвер 17 серпня 2023 11:14
У Києві збираються підняти проїзд у транспорті до 30 гривень: що відомо Фото: У Києві зросте вартість проїзду у громадському транспорті (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київська влада хоче підвищити проїзд у громадському транспорті столиці вже незабаром. Ба більше, вартість проїзду збільшиться до 30 гривень від 8.

Про це рішення повідомив директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор в інтерв'ю "Радіо Київ - 98".

Чому підвищать проїзд

У Києві хочуть замінити маршрутки на тролейбуси з автономним ходом, але це можна зробити лише за умови збільшення вартості проїзду для громадян.

Чиновник вважає, що потрібно спочатку підняти тариф з 8 до 30 грн, а потім уже починати наводити транспорт у належний стан. Після цього вже всі приватні маршрути замінять.

"Ми змінюватимемо всі маршрутки на комунальний транспорт", - повідомив Кандибор.

Він розповів, що наголос потрібно зробити на тролейбусах з автономним ходом, оскільки їх запуск не вимагає великих фінансових вкладень щодо будівництва контактної мережі.

Тролейбуси в Бровари та Ірпінь

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА вважає, що якщо запустити більшість тролейбусів у Києві, то покращиться екологія.

"Потрібно з'єднати тролейбусом лівий і правий берег Києва, де розрив між маршрутами становить 11 кілометрів. Цю відстань зможуть подолати тролейбуси, які проїжджають частину колії без проводів", - сказав він.

"Тролейбус під'їжджає до кінця контактної мережі, опускає пантограф, переїжджає на інший берег, піднімає пантограф і їде далі. За допомогою таких тролейбусів можна буде продовжити маршрути з Києва до Коцюбинського, Броварів, Бучі", - резюмував чиновник.

Раніше ми писали, щоу Києві обговорюють можливість зробити безкоштовний проїзд у транспорті.

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