У Києві завершилась робота I Міжнародної школи комунікацій за ініціативи Фонду Ахметова

Участь у події, яка мала практично-освітній характер, взяли відомі світові та українські історики, соціологи, психологи, журналісти, експерти у сфері документування досвідів війни та збереження національної пам’яті.

У фінальний день школи учасникам було вручено сертифікати.

"На наших очах твориться історія. І усі ми є джерелами правди - поточної та майбутньої. Усвідомлення того, що ця історична правда формується у прямому ефірі, свідченнями десятків тисяч людей, є надпотужним. Задля збільшення ефективності документування та збереження національної пам’яті музей "Голоси мирних" ініціює об’єднання зусиль з українськими та зарубіжними освітніми інституціями, щоби нинішні й майбутні покоління знали і берегли правду про пережите Україною", - наголосила Наталія Ємченко, директор з комунікацій System Capital Management, член наглядової ради Фонду Ахметова.

Одним з ключових спікерів школи був Пітер Померанцев - британський журналіст, телепродюсер та письменник; спеціаліст із медіа та пропаганди в сучасній Росії; професор Інституту глобальних питань Лондонської школи економіки.

"Ми хочемо, щоб Україна не повторювала помилок інших країн та докази воєнних злочинів одразу збиралися професійно. Наша мета - збирати їх, поки війна ще триває, щоб правосуддя настало швидше. Важливо розуміти, як ми доносимо правду до широкого загалу. Як пробитися до аудиторії, яка не хоче чути правду? Відмовитися від припущення, що голосної заяви про докази достатньо. Ми - в перегонах з пропагандистами щодо того, хто краще зрозуміє свою аудиторію. І якщо ви говоритимете тільки з маленькою лояльною спільнотою, на законодавчому рівні нічого не рухатиметься: не буде достатнього суспільного та політичного запиту на правосуддя", - зазначив експерт.

У рамках заходу виступив Сергій Плохій, професор кафедри української історії в Гарвардському університеті.

"Війна схопила і не відпускає мене. У своїй новій книжці я однозначно займаю позицію, в якій я говорю про кримінальний характер цієї війни. Я відмовився від світоглядної об’єктивності. Зайняв позицію не агресора, а жертви агресії, тобто України. І це - розрив шаблону для професії історика, який зазвичай є спостерігачем. Я - українець, українського походження, з України. Наскільки ця книжка об’єктивна? Моя відповідь: був би я українцем чи ні, у будь-якій війні такого характеру я не уявляю собі можливість зайняти позицію агресора чи уявити, що аргументи кожної зі сторін є начебто рівними", - підкреслив історик.

Триденний захід підняв багато важливих та глибоких тем, до яких варто неодноразово повернутися.

Дивіться записи прямих трансляцій школи:

12 вересня – https://www.youtube.com/watch?v=oCIBkwgpZ0E

13 вересня – https://www.youtube.com/watch?v=qYGTCHpDLyU

14 вересня – https://www.youtube.com/watch?v=Fgt2j1vu1dg

Музей "Голоси мирних" документує свідчення цивільних про війну від першої особи та зібрав вже понад 80 тисяч живих історій. Щоби зберегти пам’ять заради кращого майбутнього, розкажіть свою історію на порталі музею https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.