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У Києві з'явилося бомбосховище з душовими кабінами: де воно розташоване (фото)

У Києві з'явилося бомбосховище з душем (колаж: Styler, використані фото: "Вечірній Київ")
Автор: Юлія Гаюк

У Києві класичне укриття третього рівня надійності оновили, обладнавши душ, туалет, а ще замінивши систему електропостачання. Наразі в столиці потрібно оновити майже всі бомбосховища, яких розгорнуто понад 400.

Про це повідомляють на сайті видання "Вечірній Київ".

У чому фішка оновленого укриття

У класичному укритті, яке було збудованим у минулі роки, змонтували нове електрообладнання, душ, туалети, зробили запаси води, а також оновили вентиляційну систему.

До такого рівня надійності необхідно переобладнати всі укриття столиці, яких зараз понад 400 локацій.

"Ми знаходимося в укритті третього класу - це класичне бомбосховище. Його привели до зразкового стану. На жаль, про більшість інших укриттів в місті такого сказати не можна. Тут мають побувати всі голови районів, щоб зрозуміти, якого рівня треба досягати при відновленні укриттів", - говорить заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Оновлене укриття розташоване в Голосіївському районі за адресою вулиця Льва Толстого, 5. Воно є доступним для всіх мешканців і гостей столиці.

Який вигляд має укриття зразкового стану

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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КМДАКиїв