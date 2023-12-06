У Києві встановили пам'ятник Герою, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні"

Пам'ятник встановили за гроші меценатів та благодійних фондів

"Скульптура є майже точною копією воїна і встановлена вона на території Київської фортеці. На відкритті була присутня мати загиблого героя. Вона каже, що з першого кадру ще у лютому зрозуміла, що на відео її син. Жінка пишається сином, який до останнього любив свою країну та боронив її від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пам'ятник створили на гроші меценатів та благодійних фондів.

"Він не здався, він дивився ворогу в очі і викликав вогонь на себе словами "Слава Україні". Він прославив Україну на весь світ цим гаслом", - сказала мати загиблого Героя на відкритті монумента.

Додамо, що під час відкриття скульптури присутні вигукували "Слава герою".

Пам'ятник Олександру Мацієвському встановили на території Київської фортеці (фото: Facebook/Затишне горище)

Нагадаємо, Олександр Мацієвський загинув у грудні 2022 року, але відео із моментом його вбивства російськими окупантами потрапило у мережу на початку лютого цього року. Захисника вороги розстріляли за слова "Слава Україні".

Додамо, що Олександр народився у Молдові, але згодом із сім'єю переїхав у Ніжин Чернігівської області. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення пішов у військкомат, але його не взяли на фронт. Тільки 11 березня його зарахували у сили ТрО "Північ". Згодом із бойовим завданням Мацієвського відправили в Бахмут, а потім у Соледар. У кінці грудня він потрапив до рук росіян. На момент смерті йому було 42 роки.

В Олександра залишились мати, дружина та син. Героя похоронили у Ніжині.