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У Києві встановили пам'ятник Герою, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні"

Київ, Середа 06 грудня 2023 17:37
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У Києві встановили пам'ятник Герою, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні" Захиснику Олександру Мацієвському відкрили пам'ятник у Києві (фото: Facebook/Затишне горище)
Автор: Василина Копитко

У столиці на території Київської фортеці встановили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському, який загинув від рук окупантів у грудні торік. Відео його страти і передсмертні слова "Слава Україні" сколихнули увесь світ.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію групи "Затишне горище" у Facebook.

Пам'ятник встановили за гроші меценатів та благодійних фондів

"Скульптура є майже точною копією воїна і встановлена вона на території Київської фортеці. На відкритті була присутня мати загиблого героя. Вона каже, що з першого кадру ще у лютому зрозуміла, що на відео її син. Жінка пишається сином, який до останнього любив свою країну та боронив її від російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пам'ятник створили на гроші меценатів та благодійних фондів.

"Він не здався, він дивився ворогу в очі і викликав вогонь на себе словами "Слава Україні". Він прославив Україну на весь світ цим гаслом", - сказала мати загиблого Героя на відкритті монумента.

Додамо, що під час відкриття скульптури присутні вигукували "Слава герою".

У Києві встановили пам'ятник Герою, якого росіяни розстріляли за слова &quot;Слава Україні&quot;Пам'ятник Олександру Мацієвському встановили на території Київської фортеці (фото: Facebook/Затишне горище)

Нагадаємо, Олександр Мацієвський загинув у грудні 2022 року, але відео із моментом його вбивства російськими окупантами потрапило у мережу на початку лютого цього року. Захисника вороги розстріляли за слова "Слава Україні".

Додамо, що Олександр народився у Молдові, але згодом із сім'єю переїхав у Ніжин Чернігівської області. Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення пішов у військкомат, але його не взяли на фронт. Тільки 11 березня його зарахували у сили ТрО "Північ". Згодом із бойовим завданням Мацієвського відправили в Бахмут, а потім у Соледар. У кінці грудня він потрапив до рук росіян. На момент смерті йому було 42 роки.

В Олександра залишились мати, дружина та син. Героя похоронили у Ніжині.

Раніше ми писали про те, що Олександру Мацієвському встановили пам'ятник у Грузії.

Читайте також про те, що в Києві встановлять пам'ятник українському художнику-графіку Георгію Нарбуту.

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