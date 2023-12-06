В Киеве установили памятник Герою, которого россияне расстреляли за слова "Слава Украине"

В столице на территории Киевской крепости установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, погибшему от рук оккупантов в декабре прошлого года. Видео его казни и предсмертные слова "Слава Украине" всколыхнули весь мир.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Затишне горище" в Facebook .

Памятник установили за деньги меценатов и благотворительных фондов

"Скульптура является почти точной копией воина и установлена она на территории Киевской крепости. На открытии присутствовала мать погибшего героя. Она говорит, что с первого кадра еще в феврале поняла, что на видео ее сын. Женщина гордится сыном, который до последнего любил свою страну и защищал ее от российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что памятник был создан на деньги меценатов и благотворительных фондов.

"Он не сдался, он смотрел врагу в глаза и вызвал огонь на себя словами "Слава Украине". Он прославил Украину на весь мир этим лозунгом", - сказала мать погибшего Героя на открытии монумента.

Добавим, что во время открытия скульптуры собравшиеся люди восклицали "Слава герою".

Памятник Александру Мациевскому установили на территории Киевской крепости (фото: Facebook/Уютный чердак)

Напомним что, Александр Мациевский погиб в декабре 2022 года, но видео с моментом его убийства российскими оккупантами попало в сеть в начале февраля этого года. Враги расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине".

Известно, что Александр родился в Молдове, но потом с семьей переехал в Нежин Черниговской области. Мужчина в первые дни полномасштабной войны пошел в военкомат, но его не взяли на фронт. Только 11 марта его зачислили в силы ТРО "Північ". Потом с боевой задачей Мациевского отправили в Бахмут, а затем в Соледар. В конце декабря он попал в руки россиян. На момент смерти ему было 42 года.

У Александра остались мать, жена и сын. Героя похоронили в Нежине.