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У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)

Фото: у Києві відкрито виставку картин Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (mkip.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Ківі в Українському домі відкрилася виставка врятованих картин геніальної народної художниці Марії Приймаченко. В експозиції представлено 14 полотен, які жителі селища Іванків винесли з музею, спаленого російськими окупантами наприкінці лютого.

Про це 21 вересня передали у прес-службі міністерства культури та інформаційної політики України.

На виставці "Марія Приймаченко. Врятоване" ці картини демонструються вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом із місцевими мешканцями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до визволення Київської області", - йдеться у публікації.

Виставка врятованих картин Марії Приймаченко у Києві (фото: mkip.gov.ua)

Виставка буде відкрита для відвідувачів з 22 по 25 вересня . Експозицію можна переглянути у ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" за адресою Київ, вул. Хрещатик, 2 .

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко на виставці подякував інванківцям, завдяки яким полотна всесвітньо відомої художниці були врятовані від вогню та руйнувань, зокрема Анатолія Харитонова та Ігоря Ніколаєнка.

У Києві в Українському домі відкрили виставку "Марія Приймаченко. Врятоване" (фото: mkip.gov.ua)

"Росіяни можуть потрапити до наших будівель, але потрапити до нашої ідентичності не можуть", - наголосив міністр.

Окрім картин, під час заходу для широкої публіки було представлено одразу два важливі архітектурні проекти: відновлення музею в Іванківі та створення художньої резиденції у селі Болотня, де зберігся будинок Марії Приймаченко.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко та жителі Іванківа, які врятували картини Марії Приймаченко (фото: mkip.gov.ua)

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