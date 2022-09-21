У Києві вперше можна побачити картини Марії Приймаченко, які врятували від окупантів (фото)

На виставці "Марія Приймаченко. Врятоване" ці картини демонструються вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Як відомо, ворожа ракета знищила будівлю Іванківського історико-краєзнавчого музею, але працівники музею разом із місцевими мешканцями врятували картини великої української художниці. Цей факт вони не розголошували до визволення Київської області", - йдеться у публікації.

Виставка врятованих картин Марії Приймаченко у Києві (фото: mkip.gov.ua)

Виставка буде відкрита для відвідувачів з 22 по 25 вересня . Експозицію можна переглянути у ДП "Національний центр ділового та культурного співробітництва "Український дім" за адресою Київ, вул. Хрещатик, 2 .

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко на виставці подякував інванківцям, завдяки яким полотна всесвітньо відомої художниці були врятовані від вогню та руйнувань, зокрема Анатолія Харитонова та Ігоря Ніколаєнка.

У Києві в Українському домі відкрили виставку "Марія Приймаченко. Врятоване" (фото: mkip.gov.ua)

"Росіяни можуть потрапити до наших будівель, але потрапити до нашої ідентичності не можуть", - наголосив міністр.

Окрім картин, під час заходу для широкої публіки було представлено одразу два важливі архітектурні проекти: відновлення музею в Іванківі та створення художньої резиденції у селі Болотня, де зберігся будинок Марії Приймаченко.

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко та жителі Іванківа, які врятували картини Марії Приймаченко (фото: mkip.gov.ua)