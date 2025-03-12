У Києві військовим передали новітні протези для бігу та активного життя

Як розказали в компанії, встановлення протезів відбулося у рамках благодійної акції, яка тривала кілька місяців у магазинах "Центр Меблів" та "Центр Меблів GRAND". У результаті було зібрано та перераховано 1 мільйон гривень на їхню реабілітацію у центрі U+ System.

"Підтримка наших військових має бути системною - від реабілітації до створення нових можливостей для їхнього комфорту. Компанія Епіцентр продовжує реалізовувати благодійні ініціативи для ветеранів та їх соціальної адаптації. Це наш обовʼязок і вдячність за захист, які втілюються у важливих справах", - зазначила Ірина Шинкаренко, заступниця голови ТОВ "Епіцентр К" у сфері комунікацій, реклами та зв’язків із громадськістю.

На заході військовим встановили два види високотехнологічних протези:

• Running Blade – спеціалізовані бігові протези, що забезпечують максимальну ефективність під час фізичних навантажень.

• Forever Foot – універсальні пристрої для активного повсякденного використання.

"Сучасне протезування – це не просто повернення можливості ходити. Це повернення до роботи, до руху без обмежень, до повноцінного життя. Реабілітація – це не лише медицина, а й психологічна підтримка, інтеграція у суспільство, створення можливостей для ветеранів", – пояснила Олександра Мостепан, хірургиня та CEO U+ System.

Варто зазначити, що на подію також завітали актор, поет, художній керівник київського театру "Особистості", народний артист України Петро Мага, а також народний депутат та Олімпійський чемпіон Жан Беленюк.