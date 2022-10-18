У Києві викладач вишу вчив студентів недержавною мовою і поплатився: як покарали

Росія напала на Україну та знищує міста та вбиває мирне населення. До того ж окремі педагоги попри все і далі продовжують вчити дітей та студентів недержавною мовою. І це все відбувається попри дію мовного закону.

Про це у Facebook розповів уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, у київському виші доцент вів пару у третьокурсників недержавною мовою. Таким чином порушив статтю 21 мовного закону.

Як покарали

За порушення закону викладач заплатить штраф - 3400 гривень. Відповідна постанова набрала чинності 16 жовтня.

Штраф викладач має сплатити не пізніше як через 15 днів з часу отримання відповідної постанови. В іншому разі штраф стягнуть примусово. Тоді доведеться сплатити вже 6800 гривень.

Скільки скарг вже надійшло

Кремінь наголосив, що в Офісі уповноваженого із захисту державної мови у 2021 році отримали понад 150 звернень щодо порушень мовного законодавства педагогами. У 2022 році - близько 70.

Він додав, що сфера освіти маю бути прикладом у питанні дотримання мовного законодавства. Але на жаль, фіксується чимала кількість порушень.

Також він сказав, що у час повномасштабної війни педагоги мають утверджувати українську ідентичність. Тож за викладання недержавною мовою їх каратимуть.

Нагадаємо, що подати звернення чи скаргу до мовного омбудсмена можна за формою на сайті або на пошту lyst@mova-ombudsman.gov.ua, або надіслати поштою на адресу: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.