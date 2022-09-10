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В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандала

Новина українською →
Днепр, Суббота 10 сентября 2022 20:25
В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандала В языковой школе Днепра возник скандал (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре в языковой школе возник скандал. В частности, родителей оскорбили тексты, по которым их детей учат английскому языку.

В одном из тестовых заданий в школе по английскому языку говорилось, что родной язык украинцев - русский. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, когда родители сделали замечание преподавателям, то те ответили, что это авторская методика, которая написана много лет назад на русском и переделать ее они не могут.

Мама одного из учеников Наталья Паришкура не сдерживает эмоций, когда листает учебник, изданный ее сыну.

"Я русский, я из России, я в зеленом", далее - "они украинцы, и их родной язык русский!". Вот уже был тот предел, который я уже не выдержала. Извините, но для моей семьи не приемлемо, чтобы мой ребенок читал "я русский, я из России", когда русские убивают наших детей", - говорит женщина.

В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандала

В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандалаВ Днепре в языковой школе детей учат, что они русские (скрин)

Сообщается, что такой текст предлагают перевести во время собеседования тем, кто хочет поступить в школу. До того в школе учителя преподают исключительно на русском.

"Мне пишет завуч этой школы и говорит, что думаю, что для вашего ребенка это будет проблема, к сожалению, мы вам не подойдем", - вспоминает Наталья.

В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандалаНаталья Паришкура (скрин)

Также отмечается, что сын Натальи Сергей не понимает русского языка.

"Я совсем не понимаю, я знаю только на украинском. Иногда, когда кто-то не понимал, переводили на русский, я переспрашивал, чтобы говорили на украинском. Английский вообще, мне кажется, надо подавать на самом английском языке", - сказала ребенок.

В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандалаСын Натальи Сергей (скрин)

В школе говорят, что переходить на украинский язык и менять тексты в учебниках, не могут. Мол, работают по авторской методике основателя, которую он разработал почти 30 лет назад.

"Это надо все адаптировать на украинскую грамматику, я подчеркиваю адаптировать, не просто перевести предложения, а адаптировать, чтобы эта методика продолжала работать", - рассказала директор школы английского языка Надежда Дорошенко.

В Днепре в языковой школе детей учили, что они русские: детали шокирующего скандалаДиректор языковой школы Наталья Дорошенко (скрин)

Однако, в электронной версии учебника предложения с российскими нарративами таки убрали. А в печатной оставили, как есть.

Адвокат Андрей Верба рассказал, что по закону в школе давно должны были адаптировать программу, потому что с января 2021 года украинская стала обязательной для предоставления всех образовательных услуг.

После скандала в школе таки пообещали заменить русскоязычные учебники на украинские. Планируют сделать это до конца года.

Ранее мы сообщали, что в Испании россиянин напал с матами на украинок и обвинил в фашизме.

Также мы писали, что россиянка назвала себя украинкой, чтобы попасть в "Танцы со звездами" во Франции.

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