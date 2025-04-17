У Києві відкривають "Парк Легенд": велетні, тролі та магічні істоти оживуть за допомогою ШІ (фото)

Що відомо про "Парк Легенд" в Києві

На гостей чекатимуть анімовані гіганти, удвічі вищі за людину, які досягають 4 та 5 метрів заввишки. Міфічні створіння будуть розмовляти із відвідувачами, рухаються, створюючи повне занурення у фантастичний світ.

Організатори обіцяють, що "Парк Легенд" стане місцем для відпочинку, внутрішнього перезавантаження та яскравих емоцій.

Ідея "простору для перепочинку, відновлення внутрішнього ресурсу та світлих емоцій" полягає в тому, щоб допомогти та дорослим, і дітям хоча б на мить забути про тривожну реальність і зануритися у світ фантазії та добрих історій.

У Києві відкривають "Парк Легенд" (фото: "Співоче")

"Цей проєкт створений з любов’ю до українців і заради підтримки душевного тепла", - каже організатор виставки Денис Погорєлко.

На гостей чекають видовищні шоу та інтерактивні виступи щовихідних. Простір буде оформлений у стилі казкового лісу з тематичними фотозонами, зонами відпочинку, дитячими локаціями та іншими сюрпризами.

Відкриття відбудеться 18 квітня у парку "Співоче", що на вулиці Лаврській, 31. "Парк Легенд" працюватиме щодня з 10:00 до 20:00. Виставка діятиме до 29 червня.

Квитки можна придбати на касі парку або на офіційному сайті "Співочого". https://spivoche.com.ua У будні дні вартість складає 200 грн для дорослих і 100 грн для дітей. У вихідні - 250 грн та 150 грн відповідно.

Діти до 3 років проходять безкоштовно. Також безоплатний вхід передбачено для представників УБД та осіб з інвалідністю І-II групи. Афіша виставки "Парк Легенд"