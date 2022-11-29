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У Києві на Троєщині заблоковано рух на правий берег: що сталося

У Києві утворився величезний затор на правий берег із Троєщини (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

29 листопада у Києві утворився величезний затор. Водії автомобілів на Троєщині не можуть потрапити до правого берега.

Про це повідомляється в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Чому утворився затор на Троєщині

У пабліці повідомляється, що на Троєщині повністю заблоковано рух на правий берег. Вся річ у тому, що через ремонт та непрацюючі світлофори машини за годину просунулися буквально на 100 метрів.

У Києві на Троєщині утворився величезний затор (dtp.kiev.ua)

Також дивіться на відео, як повільно рухаються авто.

До речі, в коментарях користувачі відзначають, що світлофори тут ні до чого, вся справа у двох аваріях.

  • ДТП на мосту, який ремонтується перед ним. Світлофори тут ні до чого.
  • До чого тут світлофори? Там 2 ДТП! Плюс ремонт.
  • А що з тим ремонтом дороги? Вже місяць стоїть все на місці. Куди жалітися? На фіга починали?
  • Точно, бо машина вбивається швидше від ям, на тих двох уже не проїхати нормально. Хай роблять, зимою не такий уже великий трафік. Якщо аварій нема, то всі нормально проїжджають.

Як ми раніше писали,киян попередили про снігопад , який триватиме добу.

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Київ