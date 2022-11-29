У Києві на Троєщині заблоковано рух на правий берег: що сталося

Чому утворився затор на Троєщині

У пабліці повідомляється, що на Троєщині повністю заблоковано рух на правий берег. Вся річ у тому, що через ремонт та непрацюючі світлофори машини за годину просунулися буквально на 100 метрів.

У Києві на Троєщині утворився величезний затор (dtp.kiev.ua)

Також дивіться на відео, як повільно рухаються авто.

До речі, в коментарях користувачі відзначають, що світлофори тут ні до чого, вся справа у двох аваріях.