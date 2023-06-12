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У Києві скоро з'являться зупинки-укриття з інноваційним дизайном: перші фото

Як виглядатиме майбутня зупинка-укриття в Києві (колаж: РБК-Україна)
Автор: Наталя Коваль

У містах України продовжують встановлювати спеціальні зупинки громадського транспорту з укриттям усередині. Архітектори розробили проєкт майбутньої зупинки-укриття, яка незабаром з'явиться в Києві.

Про те як виглядатиме зупинка-укриття, розповів архітектор Сергій Махно у своєму Instagram.

Як виглядатиме майбутня зупинка-укриття

За словами архітектора, ключовим є те, що проєкт продукується за технологією 3D-друку, що дозволяє дуже швидко виготовляти й масштабувати зразки на всю територію країни.

"Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків. А футуристичний інноваційний дизайн зупинки впишеться у будь-який міський ландшафт", - написав Махно.

Також він зазначив, що така зупинка вже незабаром має з’явитися в Києві, далі за сприяння місцевих влад, громад та партнерів проєкт може бути масштабовано.

Як виглядатиме майбутня зупинка-укриття (фото:instagram.com/makhno_serhii)

В яких містах вже є зупинки-укриття

Харків

Першу зупинку-укриття встановили саме в Харкові ще в серпні минулого року. В укритті, що на фото нижче, встановлено 12 сидячих місць загалом може розміститися до 30 осіб. У приміщенні є телевізор та прямий зв'язок з диспетчером.

Також всередині цієї зупинки є 100 кг піску на випадок пожежі. До цього ж є камери та проведено вай-фай.

Як виглядає зупинка-укриття в Харкові (фото: t.me/Tsaplienko)

Миколаїв

Зупинки-укриття зробили за ізраїльським зразком. В ній розміщені лавочки для 18 людей, загальна місткість цієї зупинки вища - до 24 осіб.

Вартість конструкції - близько 400 тисяч гривень. На її виготовлення, відповідно до вимог залізобетону, пішло приблизно 10 днів.

Нову зупинку-укриття поставили в тому місці, де 29 липня минулого року внаслідок російського ракетного удару загинули вісім людей.

Так виглядає зупинка-укриття в Миколаєві (фото: instagram.com/kimkimvitalii)

Зупинка-укриття (фото: Суспільне. Миколаїв)

Раніше ми писали про те, які конструкції з укриттям та де збираються поставити в Одесі.

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