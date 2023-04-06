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У Києві провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора: операція стала особливою

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Четвер 06 квітня 2023 16:14
У Києві провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора: операція стала особливою Фото: для пацієнта знайшли донора в Українському реєстрі донорів кісткового мозку (facebook.com/ubmdr)
Автор: Володимир Костирін

Лікарі НДСЛ "Охматдит" провели пересадку кісткового мозку від неродинного донора. Така трансплантація стала 65-ю операцією, і при цьому - особливою, оскільки вперше для пацієнта використовувалися клітини донора, взяті з вітчизняного реєстру.

Про це передали на Facebook-сторінці Українського реєстру донорів кісткового мозку.

Зазначається, що п'ять років збору в результаті дав 8840 повністю зареєстрованих потенційних донорів, і тисячі громадян долучаються до боротьби з раком крові.

Медики дякують українському донору, який погодився поділитися 5% своїх рятувальних клітин, за реєстрацію та донацію.

"Вчора в НДСЛ "Охматдит" відбувся забір клітин у нашого рятівника з периферичної крові", - йдеться у публікації.

У Києві провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора: операція стала особливою

Лікарі зробили забір клітин у чоловіка для Українського реєстру донорів кісткового мозку (фото: facebook.com/ubmdr)

Так, фахівці розповіли, що сьогодні, 6 квітня, лікарі в Україні провели 65 трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора.

"Бажаємо пацієнтові міцного здоров’я і швидкого приживлення клітин. Донація у донора тривала близько 5 годин. Наш рятівник дивився телевізор та лежав у кріслі, вкритий теплою ковдрою і турботою лікарів та усього персоналу. А в цей час, його гемопоетичні стовбурові клітинки збиралися апаратом у спеціальний сет", - передали медики.

У Києві провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора: операція стала особливоюУ Києві провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора: операція стала особливою

Медики розповіли про донацію клітин кісткового мозку для подальшої трансплантації пацієнту (фото: facebook.com/ubmdr)

В Українському реєстрі донорів кісткового мозку додають, що для тих, хто хоче долучитися до програми та готовий "рятувати світ, дарувати надію на життя ближньому", потрібно лише зареєструватися Ubmdr.org та замовити свій тест-набір.

У Києві провели трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора: операція стала особливою

Донор поділився клітинами периферичної крові для Українського реєстру, щоб допомогти у боротьбі з раком крові (фото: facebook.com/ubmdr)

Раніше ми розповідали, що у Львові онкологи провели трансплантацію кісткового мозку трирічній дівчинці.

А також писали, що перед цим хірурги пересадили кістковий мозок 5-річному хлопчику Максиму.

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Охматдит лікарі трансплантація донори