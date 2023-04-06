В Киеве провели трансплантацию костного мозга от неродственного донора: операция стала особенной

Врачи НДСЛ "Охматдет" провели пересадку костного мозга от неродственного донора. Такая трансплантация стала 65-й операцией, и при этом - особенной, так как впервые для пациента использовались клетки донора, взятые из отечественного реестра.

Об этом передали на Facebook -странице Украинского реестра доноров костного мозга.

Отмечается, что пять лет сбора в итоге дал 8840 полностью зарегистрированных потенциальных доноров, и тысячи граждан присоединяются к борьбе с раком крови.

Медики благодарят украинского донора, который согласился поделиться 5% своих спасательных клеток, за регистрацию и донацию.

"Вчера в НДСЛ "Охматдет" состоялся забор клеток у нашего спасителя из периферической крови", - говорится в публикации.

Врачи сделали забор клеток у мужчины для Украинского реестра доноров костного мозга (фото: facebook.com/ubmdr)

Так, специалисты рассказали, что сегодня, 6 апреля, врачи в Украине провели 65-ю трансплантацию костного мозга от неродственного донора.

"Желаем пациенту крепкого здоровья и быстрого приживления клеток. Донация у донора продолжалась около 5 часов. Наш спаситель смотрел телевизор и лежал в кресле, покрытый теплым одеялом и заботой врачей и всего персонала. А в это время его гемопоэтические стволовые клетки собирались аппаратом в специальный сет", - передали медики.

Медики рассказали о донации клеток костного мозга для последующей трансплантации пациенту (фото: facebook.com/ubmdr)

В Украинском реестре доноров костного мозга добавляют, что для тех, кто хочет приобщиться к программе и готов "спасать мир, дарить надежду на жизнь ближнему", нужно всего лишь зарегистрироваться Ubmdr.org и заказать свой тест-набор.

Донор поделился клетками периферической крови для Украинского реестра, чтобы помочь в борьбе с раком крови (фото: facebook.com/ubmdr)