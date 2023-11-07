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У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

У Києві продають квартиру за 5 мільйонів доларів (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві за 5 млн доларів продають трирівневу квартиру з 10 кімнатами на 500 квадратних метрів. У житлі навіть є кінотеатр та ігрова зона.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Dim.Ria.

Як виглядає квартира за 180 мільйонів гривень

Житло знаходиться за адресою Кловський узвіз, 5, на 21 поверсі 23-поверхового будинку.

В описі квартири сказано, що пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях:

  • На 1 рівні площею 150 кв. розташовані: вітальня, бібліотека, їдальня, кухня, гостьовий санвузол.
  • На 2 рівні, 150 кв. м. - господарська спальня з ванною кімнатою та 2 туалетами - білизняною та загальною, дитяча спальня з санвузлом та туалетом.
  • На 3 рівні, 200 кв. спальня/кабінет з санвузлом та туалетом, домашній кінотеатр, спортивна зона, ігрова, гостьова спальня, санвузол, приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм туалетом з душовою кабіною, пральня.
  • Паркінг: 4 місця у підземному паркінгу.

Технічне обладнання пентхауса:

  • розумний будинок, мультирум, професійна система очищення повітря та води-видові дерев'яні вікна з червоного дерева, склопакети з термозахистом, протиударні стекла, мармурові підвіконня.
  • паркет з мербау та горіха, дерев'яні сходи з французьким литтям
  • шовкові шпалери, тюль та гардини
  • кришталеві люстри та бра
  • авторський дизайн дверей
  • домашній кінотеатр із професійною звукоізоляцією
  • 2 виходи з квартири
  • система сніготанення на даху
  • ліфтова зона в єдиній стилістиці з квартирою
  • вбиральня для персоналу

У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень (фото: dom.ria.com)

Нагадаємо, що ціни на оренду квартир у Києві впали.

Раніше ми розповідали, чи вигідно придбати квартиру, щоб здавати її в оренду.

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