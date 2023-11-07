У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень: як вона виглядає (фото)

У Києві за 5 млн доларів продають трирівневу квартиру з 10 кімнатами на 500 квадратних метрів. У житлі навіть є кінотеатр та ігрова зона.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт Dim.Ria.
Як виглядає квартира за 180 мільйонів гривень
Житло знаходиться за адресою Кловський узвіз, 5, на 21 поверсі 23-поверхового будинку.
В описі квартири сказано, що пентхаус з унікальними краєвидами на Дніпро, Маріїнський парк та храми Києва виконаний у трьох рівнях:
На 1 рівні площею 150 кв. розташовані: вітальня, бібліотека, їдальня, кухня, гостьовий санвузол.
На 2 рівні, 150 кв. м. - господарська спальня з ванною кімнатою та 2 туалетами - білизняною та загальною, дитяча спальня з санвузлом та туалетом.
На 3 рівні, 200 кв. спальня/кабінет з санвузлом та туалетом, домашній кінотеатр, спортивна зона, ігрова, гостьова спальня, санвузол, приміщення для персоналу з міні-кухнею та своїм туалетом з душовою кабіною, пральня.
Паркінг: 4 місця у підземному паркінгу.
Технічне обладнання пентхауса:
розумний будинок, мультирум, професійна система очищення повітря та води-видові дерев'яні вікна з червоного дерева, склопакети з термозахистом, протиударні стекла, мармурові підвіконня.
паркет з мербау та горіха, дерев'яні сходи з французьким литтям
шовкові шпалери, тюль та гардини
кришталеві люстри та бра
авторський дизайн дверей
домашній кінотеатр із професійною звукоізоляцією
2 виходи з квартири
система сніготанення на даху
ліфтова зона в єдиній стилістиці з квартирою
вбиральня для персоналу
У Києві продають квартиру за 180 мільйонів гривень (фото: dom.ria.com)