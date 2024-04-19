UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві попрощались із військовим і волонтером Павлом Петриченком (фото)

Павла Петриченка провели в останню путь (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Василина Копитко

У Києві 19 квітня попрощались із військовим та волонтером Павлом Петриченком, який загинув на фронті за день до свого 32-річчя. Героя відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler).

Героя провели в останню путь

На прощання з Героєм прийшли сотні українців із квітами. Люди навколішки віддали шану Павлу. Серед присутніх були й військові. 

Павла відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі, про місце поховання родина поки не повідомляла. У полеглого Героя залишились батьки і сестра. 

Столиця попрощалася з Героєм (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Попрощатись із Павлом прийшов волонтер Сергій Притула, який тривалий час з ним працював. Нагадаємо, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення Петриченко став головою штабу нової партії Притули.

Столиця попрощалася з Героєм (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про Павла Петриченка

Павло у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Був аеророзвідником у складі 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.

До повномасштабного вторгнення Павло працював проектним менеджером, був учасником багатьох громадських ініціатив та акцій. Брав участь у Євромайдані, був організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка. 

Незадовго до початку великої війни Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули. Був одним із засновників Телеграм-каналу "АРХИПЕЛАГ 95".

Павло Петриченко (Facebook/Pasha Petrychenko)

Павла у 2023 році нагородили відзнакою головнокомандувача "Золотим хрестом", орденом "За мужність" ІІІ ступеня, відзнакою головнокомандувача "Хрест хоробрих".

У кінці березня цього року Павло створив петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Вона набрала необхідну кількість підписів всього за кілька годин після публікації.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗагинув