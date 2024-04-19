У Києві попрощались із військовим і волонтером Павлом Петриченком (фото)

Героя провели в останню путь

На прощання з Героєм прийшли сотні українців із квітами. Люди навколішки віддали шану Павлу. Серед присутніх були й військові.

Павла відспівали у Михайлівському Золотоверхому соборі, про місце поховання родина поки не повідомляла. У полеглого Героя залишились батьки і сестра.

Столиця попрощалася з Героєм (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Попрощатись із Павлом прийшов волонтер Сергій Притула, який тривалий час з ним працював. Нагадаємо, що незадовго до початку повномасштабного вторгнення Петриченко став головою штабу нової партії Притули.

Столиця попрощалася з Героєм (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про Павла Петриченка

Павло у квітні 2022 року долучився до лав ЗСУ. Був аеророзвідником у складі 59-ї мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Загинув 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.

До повномасштабного вторгнення Павло працював проектним менеджером, був учасником багатьох громадських ініціатив та акцій. Брав участь у Євромайдані, був організатором акцій на підтримку Сергія Стерненка.

Незадовго до початку великої війни Петриченко став головою штабу нової партії Сергія Притули. Був одним із засновників Телеграм-каналу "АРХИПЕЛАГ 95".

Павло Петриченко (Facebook/Pasha Petrychenko)

Павла у 2023 році нагородили відзнакою головнокомандувача "Золотим хрестом", орденом "За мужність" ІІІ ступеня, відзнакою головнокомандувача "Хрест хоробрих".

У кінці березня цього року Павло створив петицію на сайті Офісу президента щодо обмеження роботи онлайн-казино для військовослужбовців під час воєнного стану. Вона набрала необхідну кількість підписів всього за кілька годин після публікації.