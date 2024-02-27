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В Києві в одному з автобусів помітили контролера-афериста: подробиці скандалу

Київ, Вівторок 27 лютого 2024 13:57
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В Києві в одному з автобусів помітили контролера-афериста: подробиці скандалу Фото: В Києві помітили контролера-самозванця (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві на одному з маршрутів автобуса, який заміщує метро, помітили контролера - самозванця.

Про цей інцидент повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Оксани Пирик у Facebook.

Деталі скандалу в автобусі

Чоловіка, який видавав себе за контролера, помітили на маршруті 2М.

"Дівчина оплатила за себе і маму, на що "контролер" заявив, що це заборонено і вимагав штраф. Інша баришня сказала, що вже не вперше бачить його і він явно аферист", - розказала Оксана у дописі.

За її словами, аферист відмовився показати посвідчення, був один (зазвичай 2-3 контролерів), не заблокував валідатори, говорив російською мовою та "огризався".

"На звинувачення відповідав в дусі: "Пасть закрой", - зазначила жінка.

В Києві в одному з автобусів помітили контролера-афериста: подробиці скандалуКондуктор-самозванець у Києві (фото: facebook.com/oksana.purik)

Як ми раніше писали, жителям Києва озвучили нову дату відкриття метро на Теремки.

До речі, названі найнебезпечніші станції метро Києва, які можуть повністю затонути.

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