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У Києві можна безкоштовно перевіритися на важку інфекційну хворобу: де саме

Київ, Вівторок 02 квітня 2024 08:48
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У Києві можна безкоштовно перевіритися на важку інфекційну хворобу: де саме Фото: Де в Києві перевіритися на туберкульоз (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві можна безкоштовно перевіритися на туберкульоз у мобільному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Київ без цензури".

Де можна перевіритися в Києві на туберкульоз

  • 3 квітня - на вул. Новодарницька, 26
  • 4 квітня - вул. Васильківська, 27

Зазначимо, що у Києві захворюваність на туберкульоз у 2023 році збільшилася на третину, порівняно з 2022 роком.

За минулий рік виявлено 969 випадків активного туберкульозу (серед них 30 дітей).

Симптоми туберкульозу

Туберкульоз - інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), що називається також паличкою Коха.

Основні симптоми цього захворювання:

  • кашель понад два тижні
  • підвищена температура тіла впродовж понад семи днів
  • утруднене дихання
  • біль у грудях
  • поганий апетит, постійна слабкість
  • безпричинна втрата ваги
  • підвищена пітливість, особливо вночі
  • кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі)

Чим небезпечний туберкульоз

Здорова людина може заразитися інфекцією, вдихаючи краплини вологи (які містять МБТ), що виділяються хворим на заразну форму туберкульозу при кашлі, чханні та навіть розмові. При цьому "страждають" найчастіше органи дихання.

Туберкульоз небезпечний тим, що спершу хвороба часто протікає приховано і людина не звертає уваги на тривале погане самопочуття або ж намагається лікувати "застуду" та "кашель" самостійно.

До речі, українцям пояснили, чи можна лікувати туберкульоз вдома.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відбувається діагностика туберкульозу.

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