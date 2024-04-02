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В Киеве можно бесплатно провериться на тяжелую инфекционную болезнь: где именно

Киев, Вторник 02 апреля 2024 08:48
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В Киеве можно бесплатно провериться на тяжелую инфекционную болезнь: где именно Фото: Где в Киеве провериться на туберкулез (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве можно бесплатно провериться туберкулезом в мобильном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Киев без цензуры".

Где можно провериться в Киеве на туберкулез

  • 3 апреля - на ул. Новодарницкая, 26
  • 4 апреля - ул. Васильковская, 27

Отметим, что в Киеве заболеваемость туберкулезом в 2023 году увеличилась на треть по сравнению с 2022 годом.

За прошлый год выявлено 969 случаев активного туберкулеза (среди них 30 детей).

Симптомы туберкулеза

Туберкулез - инфекционное заболевание, вызывающее микобактерия туберкулеза (МБТ), называемое также палочкой Коха.

Основные симптомы этого заболевания:

  • кашель более двух недель
  • повышенная температура тела на протяжении более семи дней
  • затрудненное дыхание
  • боль в груди
  • плохой аппетит, постоянная слабость
  • беспричинная потеря веса
  • повышенная потливость, особенно ночью
  • кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)

Чем опасен туберкулез

Здоровый человек может заразиться инфекцией, вдыхая капли влаги (содержащие МБТ), выделяемые больным заразной формой туберкулеза при кашле, чихании и даже разговоре. При этом "страдают" чаще всего органы дыхания.

Туберкулез опасен тем, что сначала болезнь часто протекает скрыто и человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить "простуду" и "кашель" самостоятельно.

Кстати, украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома.

Напомним, ранее мы рассказывали, как происходит диагностика туберкулеза.

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