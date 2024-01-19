В Киеве можно бесплатно получить рабочие профессии: все детали программы

Участники боевых действий, переселенцы и незанятое население смогут бесплатно получить рабочие профессии на базе заведений профессионального образования. Проект реализирует Департамент образования и науки Киева совместно с германской благотворительной организацией Sequa.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию КГГА .

Что известно о проекте

Проект реализуется уже второй год, поскольку всем регионам Украины нужны квалифицированные кадры для восстановления и обслуживания инфраструктурных объектов.

"Для эффективного обучения в заведениях столицы есть все необходимое - и техническая база, и профессиональный персонал. Сейчас в программе 5 заведений профессионального образования. Также с помощью образовательного ваучера можно пройти обучение в 15 заведениях из 41 профессии", - рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Курсы в партнерстве по Sequa рассчитаны на 3-4 месяца. Учиться можно по таким образовательным программам, как "Водитель автотранспортных средств категория С", "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования", "Сварщик", "Электрик/Электромонтажник", "Портной", "Слесарь по ремонту колесных транспортных средств".

После окончания выдается сертификат государственного образца, регистрируемый в базе ЕГЕБО.

Получить информацию о регистрации на обучение можно по телефонам: