В Киеве можно бесплатно получить рабочие профессии: все детали программы
Участники боевых действий, переселенцы и незанятое население смогут бесплатно получить рабочие профессии на базе заведений профессионального образования. Проект реализирует Департамент образования и науки Киева совместно с германской благотворительной организацией Sequa.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию КГГА.
Что известно о проекте
Проект реализуется уже второй год, поскольку всем регионам Украины нужны квалифицированные кадры для восстановления и обслуживания инфраструктурных объектов.
"Для эффективного обучения в заведениях столицы есть все необходимое - и техническая база, и профессиональный персонал. Сейчас в программе 5 заведений профессионального образования. Также с помощью образовательного ваучера можно пройти обучение в 15 заведениях из 41 профессии", - рассказал заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Курсы в партнерстве по Sequa рассчитаны на 3-4 месяца. Учиться можно по таким образовательным программам, как "Водитель автотранспортных средств категория С", "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования", "Сварщик", "Электрик/Электромонтажник", "Портной", "Слесарь по ремонту колесных транспортных средств".
После окончания выдается сертификат государственного образца, регистрируемый в базе ЕГЕБО.
Получить информацию о регистрации на обучение можно по телефонам:
- 099-670-03-25 - коммунальное учреждение профессионального образования "Киевский профессиональный колледж автотранспортных технологий". Обучение осуществляется по профессии "Слесарь по ремонту колесных транспортных средств"
- 096-288-49-94 - коммунальное учреждение профессионального образования "Киевский профессиональный колледж строительства и коммунального хозяйства". Обучение осуществляется по профессии "Сварщик"
- 044-430-93-76, 095-660-31-57 - коммунальное учреждение профессионального образования "Киевский профессиональный энергетический колледж". Обучение осуществляется по обучающей программе "Электрик/Электромонтажник"
- 066-683-75-65 - коммунальное учреждение профессионального образования "Киевский профессиональный колледж технологий и дизайна одежды" на базе учебно-практического центра "Smart фабрика". Обучение осуществляется по профессии "Портной".
- 050-775-16-66 - коммунальное учреждение профессионального образования "Киевский профессиональный колледж автотранспортных технологий". Обучение осуществляется по профессии "Слесарь по ремонту колесных транспортных средств"
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