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В Києві копи жорстко затримали водія BMW, який нібито заступився за жінку: відео і деталі

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Київ, Неділя 19 лютого 2023 15:58
В Києві копи жорстко затримали водія BMW, який нібито заступився за жінку: відео і деталі В Києві поліція жорстко затримала водія BMW (на фото: дружина затриманого, instagram.com/mari___my_ray)
Автор: Світлана Мащенко

В Києві відбулося затримання водія елітного BMW - його скрутили і тепер звинувачують в нападі на співробітника поліції. Втім його дружина-блогерка стверджує, що затримання було незаконним, постраждала сторона - вона і її чоловік, а поліція діяла незаконно.

Дивіться нижче в матеріалі Styler деталі скандалу.

Яка позиція у затриманих

За словами жінки, яка була в авто на пасажирському сидінні, вони їхали з МРЕО, де забрали її іменні номери "MY RAY". За кермом був чоловік.

Коли їх зупинила поліція, вони опустили повністю вікно та запитали, за що їх затримали, патрульні сказали, що вони "їхали до машин близько".

"Потім сказали, покажіть документи, ми попросили показати відеофіксатор з їхньої машини, і вони залізли в машину рукою, відчинили двері і почали кричати: "Виходь з машини". Коли я побачила, як вони агресивно налаштовані, я ввімкнула камеру. На відео видно, як я підходжу і прошу показати відео з їхньої машини, на що мене штовхають, а чоловіка починають заламувати", - розповідає в Instagram блогерка на ім'я "My Ray".

В Києві копи жорстко затримали водія BMW, який нібито заступився за жінку: відео і деталі

В Києві копи жорстко затримали водія BMW, який нібито заступився за жінку: відео і деталі

Скриншоти з відео

Про що свідчить відео

На відео видно, що поліцейський відгороджує жінку рукою з проханням не підходити близько до дороги. Натомість чоловік кричить: "Не чіпай її руками", після чого починається жорстке затримання, якому чоловік чинить сильний опір.

"Я побігла до чоловіка і почала кричати і просити зупинитися, на що не було реакції, і коли я їх почала чіпати по плечу, на мене накинулися, викрутили мені руки, дали по голові, кинули на підлогу і викинули мій телефон подалі", - плаче блогерка.

В Києві копи жорстко затримали водія BMW, який нібито заступився за жінку: відео і деталі

Скриншот: instagram.com/mari___my_ray

За словами Марії, поліція сказала, що їй чоловік був п'яний і під наркотиками. Його побитого і в крові доставили в лікарню, а їй вкололи "заспокійливе". Крім того жінці заявили, що чоловікові загрожує тюремний термін за побиття співробітника поліції.

Деталі дивіться нижче на відео, яке зняла блогерка в момент затримання:

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Київ