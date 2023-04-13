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У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)

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Київ, Четвер 13 квітня 2023 09:29
У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото) У Дніпрі піднімається вода до критичного рівня (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві відбулося підвищення рівня води на річці Дніпро через весняну повінь. Синоптики повідомляють, що підвищення рівня води в річці може досягти позначок початкового затоплення ділянок, що прилягають до русла.

У матеріалі Styler дивіться, як зараз виглядає річка Дніпро у Києві.

Як зараз виглядає Дніпро

Так, наголошується, що на ранок 13 квітня рівень води у річці суттєво піднявся.

"Дніпро вже підтоплює, на ранок рівень води трохи піднявся", - пишуть у місцевих пабліках під фото.

У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)Так виглядає вода у Дніпрі (фото: Киевский движ)

На Оболонській набережній у столиці підтоплення видно неозброєним оком.

У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)Оболонська набережна у Києві виглядає так (фото: Реальний Київ)

У Києві катастрофічно піднімається вода: Дніпро виходить із берегів (фото)Дніпро вже підтоплює (фото: Труха Київ)

Про що попереджають киян

Так, Укргідрометцентр повідомив, що внаслідок весняної повені через Київську ГЕС 12-13 квітня у Києві та Бориспільському районі може піднятися рівень води у Дніпрі.

"12-13 квітня, внаслідок пропуску весняної повені через Київську ГЕС, рівень води річки Дніпро у Києві та Бориспільському районі Київської області може досягти небезпечних позначок початкового затоплення ділянок прилеглих до русла річки", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Нині спостерігається І рівень небезпеки – жовтий. Наразі столичні служби моніторять ситуацію й у разі небезпеки використовуватимуть усі необхідні ресурси.

Нагадаємо, що синоптики дали прогноз погоди на Великдень в Україні.

Зазначимо, що в Укргідротметцентрі прогнозують, що загалом квітень буде теплішим за норму на 1,5-2 градуси.

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