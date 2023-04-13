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В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)

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Киев, Четверг 13 апреля 2023 09:29
В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото) В Днепре поднимается вода до критического уровня (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве произошло поднятие уровня воды на реке Днепр из-за весеннего наводнения. Синоптики сообщают, что повышение уровня воды в реке может достичь отметок начального затопления прилегающих к руслу участков.

В материале Styler смотрите, как сейчас выглядит река Днепр в Киеве.

Как сейчас выглядит Днепр

Так, отмечается, что на утро 13 апреля уровень воды в реке существенно поднялся.

"Днепр уже подтапливает, к утру уровень воды немного поднялся", - пишут в местных пабликах под фото.

В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)Так выглядит вода в Днепре (фото: Киевский движ)

На Оболонской набережной в столице подтопление видно невооруженным глазом.

В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)Оболонская набережная в Киеве выглядит так (фото: Реальный Киев)

В Киеве катастрофически поднимается вода: Днепр выходит из берегов (фото)Днепр уже подтапливает (фото: Труха Киев)

О чем предупреждают киевлян

Так, Укргидрометцентр сообщил, что в результате весеннего половодья через Киевскую ГЭС 12-13 апреля в Киеве и Бориспольском районе может подняться уровень воды в Днепре.

"12-13 апреля, вследствие пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может достичь опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

В настоящее время наблюдается І уровень опасности - желтый. Сейчас столичные службы мониторят ситуацию и в случае опасности будут использовать все необходимые средства.

Напомним, что синоптики дали прогноз погоды на Пасху в Украине.

Отметим, что в в Укргидротметцентре прогнозируют, что в целом апрель будет теплее нормы на 1,5-2 градуса.

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