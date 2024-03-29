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У Києві дорожчають транспортні картки: що зміниться й для кого

П'ятниця 29 березня 2024 11:16
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У Києві дорожчають транспортні картки: що зміниться й для кого Вартість транспортних карток у Києві збільшено (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У Києві вже незабаром збільшиться вартість транспортної карти, що дозволяє проїзд у громадському транспорті міста.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційне повідомлення КМДА розповідає, коли саме зростуть ціни, чи зміниться при цьому вартість проїзду, а також де можна купити транспортну карту.

Коли здорожчають картки й чому саме

Із 1 квітня поточного року вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн.

Уточнюється, що збільшення вартості - вимушений крок через собівартість виготовлення картки.

"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом", - пояснили у комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

За словами спеціалістів, з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною - 50 грн.

За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб.

Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій - студентів та учнів.

Чи зміниться вартість проїзду

У КП "ГІОЦ" наголосили, що попри збільшення вартості транспортних карток, вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

Нині вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить:

  • в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері - 8 грн за одну поїздку
  • у міській електричці - 15 грн за одну поїздку

З актуальними тарифами на міський транспорт й умовами пільгового проїзду можна ознайомитись:

  • на сайті КП "Київський метрополітен"
  • на сайті "Київпастранс"

Як придбати транспортну карту

Придбати цифрову транспортну карту, не втрачаючи знижок або зручних тарифів проїзного, можна у застосунку "Київ Цифровий".

Крім того, її можна купити:

  • на сайті КП "ГІОЦ"
  • на станціях Київського метрополітену
  • у терміналах самообслуговування е-квитка
  • у мережі терміналів EasyPay
  • на платіжному порталі iPay

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію в Україні.

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