У Києві дорожчають транспортні картки: що зміниться й для кого
У Києві вже незабаром збільшиться вартість транспортної карти, що дозволяє проїзд у громадському транспорті міста.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційне повідомлення КМДА розповідає, коли саме зростуть ціни, чи зміниться при цьому вартість проїзду, а також де можна купити транспортну карту.
Коли здорожчають картки й чому саме
Із 1 квітня поточного року вартість транспортної карти становитиме 75 грн замість 50 грн.
Уточнюється, що збільшення вартості - вимушений крок через собівартість виготовлення картки.
"За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом", - пояснили у комунальному підприємстві "Головний інформаційно-обчислювальний центр".
За словами спеціалістів, з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною - 50 грн.
За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб.
Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій - студентів та учнів.
Чи зміниться вартість проїзду
У КП "ГІОЦ" наголосили, що попри збільшення вартості транспортних карток, вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.
Нині вартість проїзду в міському пасажирському транспорті становить:
- в автобусі, трамваї, тролейбусі, метрополітені, фунікулері - 8 грн за одну поїздку
- у міській електричці - 15 грн за одну поїздку
З актуальними тарифами на міський транспорт й умовами пільгового проїзду можна ознайомитись:
- на сайті КП "Київський метрополітен"
- на сайті "Київпастранс"
Як придбати транспортну карту
Придбати цифрову транспортну карту, не втрачаючи знижок або зручних тарифів проїзного, можна у застосунку "Київ Цифровий".
Крім того, її можна купити:
- на сайті КП "ГІОЦ"
- на станціях Київського метрополітену
- у терміналах самообслуговування е-квитка
- у мережі терміналів EasyPay
- на платіжному порталі iPay
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи будуть підвищувати тарифи на електроенергію в Україні.
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